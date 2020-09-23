Пять стран Европы не признали легитимность Лукашенко
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии не признали президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики, следует из публикаций глав МИД стран в Twitter и в официальных заявлениях.
«Он (Лукашенко) несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», — написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.
В свою очередь министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал состоявшуюся сегодня инаугурацию Лукашенко нелегитимной и противоречащей принципам демократии. «Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко противоречит всем принципам демократии. Лукашенко явно лишился своего мандата. Мы призываем к свободным и справедливым выборам для жителей Беларуси, чтобы получить того президента, которого они заслуживают», — сказал глава МИД Эстонии.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в Twitter заявил, что «секретная «инаугурация» Александра Лукашенко не дает легитимности выборам и его статусу глав государства».
Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине заявил, что правительство ФРГ продолжает считать итоги президентских выборов в Белоруссии нелегитимными. «Федеральное правительство сожалеет, что европейские лидеры не смогли согласовать санкционный список в отношении представителей власти Беларуси», — приводит слова Зейберта ТАСС.
23 сентября агентство «БелТА» сообщило, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Он занимает пост президента Белоруссии с 1994 г.
По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия итоги выборов признала.