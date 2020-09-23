Пять стран Европы не признали легитимность Лукашенко

По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Россия итоги выборов признала.