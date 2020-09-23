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Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

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Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщает «БелТА». Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.

По данным агентства, Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив руку на конституцию страны. Он также подписал акт о принесении присяги, а затем получил удостоверение президента республики от председателя Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной.

Лукашенко во время инаугурации сказал, что «дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством», в котором «очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений».

«День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», – цитирует речь Лукашенко агентство.

Отмечается, что на церемонии присутствует несколько сотен человек, включая высших должных лиц: депутатов палаты представителей, членов совета республики, руководителей госорганов и организаций, представителей СМИ, культурных деятелей и других.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.

На фоне кризиса в стране, когда тысячи людей вышли на акции протеста, Лукашенко заявил, что согласен провести новые досрочные выборы президента, как того требует оппозиция. Однако перед этим он намерен провести в стране конституционную реформу. Такое решение белорусского лидера поддержал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что Кремль признает Лукашенко законным главой республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных