Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, сообщает «БелТА». Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.
По данным агентства, Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив руку на конституцию страны. Он также подписал акт о принесении присяги, а затем получил удостоверение президента республики от председателя Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной.
Лукашенко во время инаугурации сказал, что «дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством», в котором «очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений».
«День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, суверенитет и независимость», – цитирует речь Лукашенко агентство.
Отмечается, что на церемонии присутствует несколько сотен человек, включая высших должных лиц: депутатов палаты представителей, членов совета республики, руководителей госорганов и организаций, представителей СМИ, культурных деятелей и других.
Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. По итогам прошедших в республике 9 августа выборов срок его полномочий продлен еще на пять лет. Предыдущий срок должен был закончиться 5 ноября этого года. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза (ЕС), которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом.
На фоне кризиса в стране, когда тысячи людей вышли на акции протеста, Лукашенко заявил, что согласен провести новые досрочные выборы президента, как того требует оппозиция. Однако перед этим он намерен провести в стране конституционную реформу. Такое решение белорусского лидера поддержал президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что Кремль признает Лукашенко законным главой республики.