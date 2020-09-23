В Швеции рассказали детали столкновения судов с участием российского корвета
Российский малый противолодочный корабль (МПК, корвет по современной классификации) «Казанец», столкнувшийся с грузовым судном Ice Rose у берегов Дании, не использовал автоматическую идентификационную систему (АИС), сообщил агентству «РИА Новости» представитель морских властей Швеции.
«В районе инцидента стоял туман, и один из кораблей не использовал АИС. Российский корабль не использовал АИС», ‒ сообщил собеседник агентства. Место столкновения находится близ Копенгагена, недалеко от моста, соединяющего через пролив Эресунн Данию и Швецию. К месту происшествия прибыли патрульный корабль ВМС Дании, шведский буксир и спасательный вертолет.
По данным сайта marintraffic.com, судно Ice Rose, с которым столкнулся «Казанец», следовало из Петербурга в шведский порт Гетеборг. Сайт отслеживает корабли по АИС, которая была включена у рефрижератора.
Ранее пресс-служба Балтийского флота сообщила «Ведомостям», что российский малый противолодочный корабль (МПК) «Казанец» столкнулся с шедшим под флагом Маршалловых островов рефрижераторным судном Ice Rose у берегов Дании и получил пробоину. Российские моряки не пострадали, сейчас «Казанец» следует в пункт дислокации на базу ВМФ в Балтийске (Калининградская область). Комиссия Балтийского флота займется расследованием инцидента.