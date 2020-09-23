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В Швеции рассказали детали столкновения судов с участием российского корвета

Ведомости

Российский малый противолодочный корабль (МПК, корвет по современной классификации) «Казанец», столкнувшийся с грузовым судном Ice Rose у берегов Дании, не использовал автоматическую идентификационную систему (АИС), сообщил агентству «РИА Новости» представитель морских властей Швеции. 

«В районе инцидента стоял туман, и один из кораблей не использовал АИС. Российский корабль не использовал АИС», ‒ сообщил собеседник агентства. Место столкновения находится близ Копенгагена, недалеко от моста, соединяющего через пролив Эресунн Данию и Швецию. К месту происшествия прибыли патрульный корабль ВМС Дании, шведский буксир и спасательный вертолет.

По данным сайта marintraffic.com, судно Ice Rose, с которым столкнулся «Казанец», следовало из Петербурга в шведский порт Гетеборг. Сайт отслеживает корабли по АИС, которая была включена у рефрижератора.

Ранее пресс-служба Балтийского флота сообщила «Ведомостям», что российский малый противолодочный корабль (МПК) «Казанец» столкнулся с шедшим под флагом Маршалловых островов рефрижераторным судном Ice Rose у берегов Дании и получил пробоину. Российские моряки не пострадали, сейчас «Казанец» следует в пункт дислокации на базу ВМФ в Балтийске (Калининградская область). Комиссия Балтийского флота займется расследованием инцидента.

Ранее по теме: Российский военный корабль столкнулся с торговым судном у берегов Дании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных