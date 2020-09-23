В Швеции рассказали детали столкновения судов с участием российского корвета

«В районе инцидента стоял туман, и один из кораблей не использовал АИС. Российский корабль не использовал АИС», ‒ сообщил собеседник агентства. Место столкновения находится близ Копенгагена, недалеко от моста, соединяющего через пролив Эресунн Данию и Швецию. К месту происшествия прибыли патрульный корабль ВМС Дании, шведский буксир и спасательный вертолет.