Лукашенко прокомментировал упреки в «тайной» инаугурации

Он отметил неконструктивную позицию, которую занимают отдельные государства в отношении Белоруссии, «особенно, что удивительно, соседи». «Соседи от Бога, их не выбирают, и мы обречены жить вместе, дружить. Но оказывается, что не всегда так. Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», – подчеркнул президент.