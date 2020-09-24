Александр Лукашенко вступил в должность в режиме секретности

Александр Лукашенко вступил в должность в режиме секретностиЕвросоюз не признал его легитимность
23 сентября в Минске Александр Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщает агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне, пишет портал tut.by. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.
Житель Минска сообщил «Ведомостям», что о подготовке «чего-то подобного» стало понятно заранее, поскольку маршруты передвижения кортежа Лукашенко были перекрыты заблаговременно, что вызвало пробки. По его словам, тренировка прохождения кортежа уже проводилась ранее.
На церемонии инаугурации присутствовало около 700 человек – высшие государственные служащие, руководители местных органов власти, представители СМИ, а также деятели науки, культуры и спорта. Лукашенко выступил перед собравшимися с речью, в которой заявил, что на выборах президента белорусы защищали «свои ценности, свою мирную жизнь, суверенитет и независимость» и в Белоруссии не удалось осуществить «цветную революцию». «Это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну», – цитирует «БелТА» слова Лукашенко.
О себе Лукашенко сказал, что «не имеет права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей» (цитата по «БелТА»). Он также отметил сплоченность и героизм белорусов как в период пандемии, так и во время политического кризиса в республике. По его словам, люди «выбрали цех, а не площадь».
После инаугурации глава государства принял клятву военнослужащих на верность народу и президенту. В церемонии приняли участие военнослужащие нескольких родов войск. В своей речи перед военными Лукашенко отметил, что система национальной безопасности «выстояла» и готова «отразить любую угрозу»: «Мы сделаем все, чтобы сберечь главное – мир на своей земле».
Вскоре после того, как стало известно об инаугурации Лукашенко, в различных районах Минска начали собираться протестующие, часть которых направилась к традиционному месту сбора оппозиции у стелы «Минск – город-герой». Протестующие были разогнаны сотрудниками силовых структур, при этом в Минске при разгоне собравшихся у стелы были использованы водометы, милиция использовала также слезоточивый газ. К 21.00 мск 23 сентября МВД Белоруссии сообщило о задержании 50 человек. Протесты прошли также в Бресте, Гродно, Гомеле и других городах Белоруссии.
Массовые протесты против Лукашенко начались в Белоруссии сразу после выборов 9 августа, по итогам которых ЦИК объявил о его победе с результатом в 80% голосов. По официальным данным, объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, покинувшая вскоре после выборов страну, набрала лишь 10%, при этом оппозиция и наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях в ходе самого голосования и подсчета голосов.
«Втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. <...> Его приказы силовым структурам больше не легитимны. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом». 23.09.2020
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 сентября, что выбор даты инаугурации Лукашенко – внутреннее дело Белоруссии. Первым из лидеров зарубежных государств со вступлением в должность Лукашенко поздравил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов. Однако законность этого акта и легитимность Лукашенко как президента страны в этот же день не признали Германия, Словакия, Чехия, Польша, Литва и Латвия. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Ангела Меркель вряд ли поздравит Лукашенко со вступлением в должность, а сама инаугурация лишена «демократической легитимности». По словам дипломатического собеседника «Ведомостей», эти заявления в той или иной форме должны последовать от всех стран – членов ЕС, поскольку вопрос о непризнании выборов легитимными уже решен. Сам факт непризнания выборов и инаугурации не означает разрыва дипломатических отношений, однако ряд стран, находящихся в авангарде борьбы с Лукашенко, могут отозвать послов, говорит собеседник «Ведомостей».
По мнению эксперта белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерия Карбалевича, фактически тайная инаугурация Лукашенко вызвана особенностями политического процесса в Белоруссии. Общество не признает законность выборов и легитимность президента. Перед Лукашенко встала проблема: в случае публичной инаугурации церемония была бы омрачена столкновениями протестующих с силовиками, что создало бы скверный медийный фон для вступления президента в должность. «Но тайная инаугурация также выглядит очень странно. Инаугурация – это публичный процесс, способ легитимации. Государство – это не масонская ложа. Но, оказавшись в такой ситуации, Лукашенко выбрал меньшее зло [тайную инаугурацию]», – полагает эксперт. Политический кризис и конфликт между властью и обществом в Белоруссии продолжатся вне зависимости от проведенной церемонии, считает Карбалевич. «Сам факт тайной инаугурации говорит, что Лукашенко не слишком надеется на поддержку общества. Он надеется на голую силу и поддержку России», – резюмирует он.
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Николай Межевич считает, что проведение инаугурации тем образом, который избрал Лукашенко, позволило избежать обострения конфронтации. По его мнению, Лукашенко принял верное решение, поскольку ситуация, в которой он оказался, исключала выход из кризиса без какого-то нестандартного хода. «Не вступать в должность было нельзя, вступать в должность стандартной процедурой означало вызвать дополнительный огонь и эмоции оппозиции, а главное – манифестации на улицах, которые абсолютно не нужны. Поэтому было сделано, может быть, не очень изящное, но вполне разумное решение», – цитирует его ТАСС.
По словам бывшего сотрудника спецслужб, в результате отказа от заблаговременного объявления об инаугурации удалось лишь избежать протестов в момент ее проведения, но не позже. Возможно, эта церемония только усилит протесты, полагает он. По-видимому, Лукашенко надеется, что официальное вступление в должность повысит его легитимность в глазах госчиновников и сотрудников силовых структур, продолжает собеседник «Ведомостей». Фактически случаи увольнений из-за несогласия с политикой Лукашенко и в госаппарате, и в силовых структурах немногочисленны, поэтому перспективы победы протестующих пока не просматриваются, считает он.
По мнению доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, тайная инаугурация Лукашенко только усилит уличные протесты. У населения, как говорит Суздальцев, была надежда на то, что визит Лукашенко в Россию позволит преодолеть кризис. Протестующие ожидали того, что начнется диалог и конституционная реформа. «Скрытая, тайная инаугурация подтверждает, что у Лукашенко нет поддержки в обществе. Если бы у него действительно было 80%, инаугурация была бы праздником для Минска», – полагает эксперт. Суздальцев также отмечает, что реакция белорусского интернет-сообщества на инаугурацию крайне негативная – на форумах обсуждают, что Лукашенко «тайно ворует власть». «Это раскол, и раскол непримиримый, договариваться не о чем. Никакой конституционной реформы нет, есть только попытка сохранить себя у власти», – характеризует эксперт положение дел в Белоруссии. Своей тайной инаугурацией, по его словам, Лукашенко только подставил своих сторонников, продемонстрировав, что поддержки в обществе у него крайне мало. Сам Лукашенко, как заметил эксперт, «считает себя белорусским государством». В выходные, по мнению Суздальцева, протестное движение отзовется на инаугурацию масштабными уличными акциями.