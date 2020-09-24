Александр Лукашенко вступил в должность в режиме секретности

По мнению доцента факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, тайная инаугурация Лукашенко только усилит уличные протесты. У населения, как говорит Суздальцев, была надежда на то, что визит Лукашенко в Россию позволит преодолеть кризис. Протестующие ожидали того, что начнется диалог и конституционная реформа. «Скрытая, тайная инаугурация подтверждает, что у Лукашенко нет поддержки в обществе. Если бы у него действительно было 80%, инаугурация была бы праздником для Минска», – полагает эксперт. Суздальцев также отмечает, что реакция белорусского интернет-сообщества на инаугурацию крайне негативная – на форумах обсуждают, что Лукашенко «тайно ворует власть». «Это раскол, и раскол непримиримый, договариваться не о чем. Никакой конституционной реформы нет, есть только попытка сохранить себя у власти», – характеризует эксперт положение дел в Белоруссии. Своей тайной инаугурацией, по его словам, Лукашенко только подставил своих сторонников, продемонстрировав, что поддержки в обществе у него крайне мало. Сам Лукашенко, как заметил эксперт, «считает себя белорусским государством». В выходные, по мнению Суздальцева, протестное движение отзовется на инаугурацию масштабными уличными акциями.