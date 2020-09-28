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Азербайджан сообщил о более 550 убитых и раненых армянских военных

Ведомости

Более 550 армянских военных были ранены или убиты в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Вооруженные силы Армении потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами. «Кроме этого, уничтожено (включая раненных) более 550 военнослужащих», — сообщили в министерстве. Потери среди своих военнослужащих в Баку не уточнили.

Минздрав Армении заявил, что в связи с военным положением в стране прекращается плановый прием пациентов. Госпитализированных в больницы республики будут по возможности выписывать, за ними будут наблюдать врачи поликлиник, добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны Армении сообщали о гибели 200 азербайджанских военных. Кроме того, в Ереване заявили об уничтожении 30 танков и единиц бронетехники и 20 беспилотников, говорилось на официальном сайте самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября в 7.30 мск объявил в своем аккаунте в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило в 7.30 мск, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты, а в 9.10 мск объявило о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Вслед за Арменией частичное военное положение ввел Азербайджан.

Ранее по теме: Между Арменией и Азербайджаном начался масштабный военный конфликт

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных