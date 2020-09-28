Азербайджан сообщил о более 550 убитых и раненых армянских военных

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября в 7.30 мск объявил в своем аккаунте в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило в 7.30 мск, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты, а в 9.10 мск объявило о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Вслед за Арменией частичное военное положение ввел Азербайджан.