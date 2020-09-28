В Совфеде оценили ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может забыть о «многовекторности» внешней политики страны после того, как назвал президента Франции Эммануэля Макрона «незрелым политиком», заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
«А после того, как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком", он может смело ставить крест на любых иллюзиях о "многовекторности", если они у него еще остались. Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства», — отметил Пушков. Сенатор добавил, что Макрон посоветовал Лукашенко оставить пост президента страны, чтобы «отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе».
«Труднее понять попрежнему присутствующую в некоторых минских властных кабинетах логику надежд на продолжение "многовекторной" внешней политики — в условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет»», — пояснил Пушков.
Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил,что Лукашенко должен уйти с поста президента в Белоруссии из-за кризиса авторитарной власти в стране, которая «не может принять логику демократии и цепляется силой».
Как передает «БелТА», Лукашенко в ответ заявил, что, следуя логике французского президента, он сам должен был уйти в отставку после протестов «желтых жилетов». Президент Белоруссии посоветовал Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заниматься внутренними делами Франции, а также меньше внимания уделять экс-кандидату в президенты Белоруссии, лидеру оппозиции Светлане Тихановской, чтобы не получить проблем «у себя дома».
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз подряд вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости без приглашения иностранных послов. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.