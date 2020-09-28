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В Совфеде оценили ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может забыть о «многовекторности» внешней политики страны после того, как назвал президента Франции Эммануэля Макрона «незрелым политиком», заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

«А после того, как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком", он может смело ставить крест на любых иллюзиях о "многовекторности", если они у него еще остались. Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства», — отметил Пушков. Сенатор добавил, что Макрон посоветовал Лукашенко оставить пост президента страны, чтобы «отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе».

«Труднее понять попрежнему присутствующую в некоторых минских властных кабинетах логику надежд на продолжение "многовекторной" внешней политики — в условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет»», — пояснил Пушков.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил,что Лукашенко должен уйти с поста президента в Белоруссии из-за кризиса авторитарной власти в стране, которая «не может принять логику демократии и цепляется силой».

Как передает «БелТА», Лукашенко в ответ заявил, что, следуя логике французского президента, он сам должен был уйти в отставку после протестов «желтых жилетов». Президент Белоруссии посоветовал Макрону «поменьше смотреть по сторонам» и заниматься внутренними делами Франции, а также меньше внимания уделять экс-кандидату в президенты Белоруссии, лидеру оппозиции Светлане Тихановской, чтобы не получить проблем «у себя дома».

23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз подряд вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство, церемония инаугурации прошла во Дворце независимости без приглашения иностранных послов. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.

Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных