В Совфеде оценили ответ Лукашенко на слова Макрона об отставке

«А после того, как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком", он может смело ставить крест на любых иллюзиях о "многовекторности", если они у него еще остались. Нет у него другого вектора, кроме Союзного государства», — отметил Пушков. Сенатор добавил, что Макрон посоветовал Лукашенко оставить пост президента страны, чтобы «отметиться на ныне "горячей" в Европе теме, напомнить о ведущей роли Франции в ЕС и слегка потеснить Германию в этом вопросе».