Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен покинуть свой пост, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche.
«То, что происходит в Белоруссии, – это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и цепляется силой. Понятно, что Лукашенко должен уйти», — заявил он.
Французский лидер также отметил, что впечатлен мужеством протестующих белоруссов, которые, осознавая риск, продолжают выходить на улицы в стремлении «оживить демократию» в республике. Отдельное уважение вызывают белорусские женщины, устраивающие протестные марши по субботам, добавил Макрон.
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.