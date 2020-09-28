Посол Армении заявил о переброске Турцией боевиков в Азербайджан
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о переброске Турцией порядка 4 000 боевиков из Сирии в Азербайджан, сообщает РИА «Новости».
«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — сказал посол. Тоганян отметил, что национальный состав переброшенных групп определить сложно.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан ввел частичное военное положение. Стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе.