Минобороны Азербайджана заявило о сирийских наемниках в войсках Армении
На стороне Армении в Карабахе воюют прибывшие из Сирии и стран Ближнего Востока наемники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны Азербайджана.
«Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери», — сказал начальник пресс-службы министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян выдвинул в адрес Азербайджана аналогичные обвинения. Он заявил о переброске Турцией в страну порядка 4 000 боевиков из Сирии.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в 7:30 на своей странице в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту». В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение введено частично. 28 сентября стороны сообщили о гибели сотен военных в Нагорном Карабахе.