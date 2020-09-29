Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна объяснить инцидент с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеея Навального, передают «РИА Новости».
«Россия должна предоставить объяснения. Сегодня международное сообщество в рамках ОЗХО, Европа должны потребовать этих объяснений от России. И мы должны сделать выводы из информации, которую предоставит Россия, или из ее отказа предоставить объяснения», — заявил Макрон.
Президент Франции отметил, что страны должны потребовать у России объяснений по делу Навального. «Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории с использованием химического вещества, которое было разработано в России, — "Новичок", — сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию.
Москва требует от Берлина результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы немецкой стороны о том, что он был отравлен «Новичком». Германия отказывается от сотрудничества с Россией в этом направлении. Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгина направил немецкой стороне запрос на предоставление информации по делу Навального. Российские врачи ранее не нашли следов яда в анализах основателя ФБК.