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Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия должна объяснить инцидент с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеея Навального, передают «РИА Новости».

«Россия должна предоставить объяснения. Сегодня международное сообщество в рамках ОЗХО, Европа должны потребовать этих объяснений от России. И мы должны сделать выводы из информации, которую предоставит Россия, или из ее отказа предоставить объяснения», — заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что страны должны потребовать у России объяснений по делу Навального. «Для меня очевидно, что речь идет о попытке убийства, которая была сделана на российской территории с использованием химического вещества, которое было разработано в России, — "Новичок", — сказал Макрон на пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию.

Москва требует от Берлина результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы немецкой стороны о том, что он был отравлен «Новичком». Германия отказывается от сотрудничества с Россией в этом направлении. Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгина направил немецкой стороне запрос на предоставление информации по делу Навального. Российские врачи ранее не нашли следов яда в анализах основателя ФБК.

Ранее по теме: В сенате Франции призвали Германию предъявить доказательства по Навальному

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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