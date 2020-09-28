В сенате Франции призвали Германию предъявить доказательства по Навальному
Берлин должен предъявить доказательства, на основании которых были выдвинуты обвинения в отравлении основателя ФБК Алексея Навального, заявил глава комиссии сената Франции по международным делам и обороне Кристиан Камбон в интервью газете «Коммерсант». Он также призвал Германию допустить российских специалистов к совместной работе по этому делу.
«Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе», — сказал Камбон, добавив, что он отказывается «тыкать в кого-то пальцем, как это делают определенные СМИ».
Французский сенатор также отметил, что в истории с госпитализацией Навального могут быть замешены игроки, заинтересованные в том, чтобы нанести вред руководству России. Кроме того, продолжил Камбон, «у господина Навального много врагов», и об этом не стоит забывать.
Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию.
Москва требует от Берлина результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы немецкой стороны о том, что он был отравлен «Новичком» — это позволит российским правоохранителям лучше разобраться в произошедшем, поскольку омские врачи по результатам множества анализов не нашли в анализах Навального следов яда. Германия отказывается от сотрудничества с Россией в этом направлении.