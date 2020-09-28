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В сенате Франции призвали Германию предъявить доказательства по Навальному

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Берлин должен предъявить доказательства, на основании которых были выдвинуты обвинения в отравлении основателя ФБК Алексея Навального, заявил глава комиссии сената Франции по международным делам и обороне Кристиан Камбон в интервью газете «Коммерсант». Он также призвал Германию допустить российских специалистов к совместной работе по этому делу.

«Германия должна представить свои доказательства и допустить российских врачей к совместной работе», — сказал Камбон, добавив, что он отказывается «тыкать в кого-то пальцем, как это делают определенные СМИ».

Французский сенатор также отметил, что в истории с госпитализацией Навального могут быть замешены игроки, заинтересованные в том, чтобы нанести вред руководству России. Кроме того, продолжил Камбон, «у господина Навального много врагов», и об этом не стоит забывать.

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию.

Москва требует от Берлина результаты обследования Навального, которые бы подтвердили доводы немецкой стороны о том, что он был отравлен «Новичком» — это позволит российским правоохранителям лучше разобраться в произошедшем, поскольку омские врачи по результатам множества анализов не нашли в анализах Навального следов яда. Германия отказывается от сотрудничества с Россией в этом направлении.

Ранее по теме: Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных