В сенате Франции призвали Германию предъявить доказательства по Навальному

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию.