Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию. Москва требует от Берлина результаты обследования Навального, чтобы получить возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Немецкие власти предлагают российской стороне обратиться в ОЗХО. В настоящее время факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.