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Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

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Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

«Да, я могу (подтвердить)», — сказал Зайберт на брифинге. По его словам, встреча Меркель и Навального не была «тайной», она представляла собой частный визит, беседа носила «доверительный» характер.

Ранее газета Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Меркель посетила основателя ФБК во время лечения в клинике. Таким «жестом» она подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным», отмечало издание. Позже Навальный подтвердил факт встречи с Меркель, отметив, что визит канцлера не стоит считать «секретным».

Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию. Москва требует от Берлина результаты обследования Навального, чтобы получить возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Немецкие власти предлагают российской стороне обратиться в ОЗХО. В настоящее время факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.

Ранее по теме: Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных