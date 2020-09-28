Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
«Да, я могу (подтвердить)», — сказал Зайберт на брифинге. По его словам, встреча Меркель и Навального не была «тайной», она представляла собой частный визит, беседа носила «доверительный» характер.
Ранее газета Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Меркель посетила основателя ФБК во время лечения в клинике. Таким «жестом» она подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным», отмечало издание. Позже Навальный подтвердил факт встречи с Меркель, отметив, что визит канцлера не стоит считать «секретным».
Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Пока основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения, но потом планирует вернуться в Россию. Москва требует от Берлина результаты обследования Навального, чтобы получить возможность расследовать обстоятельства произошедшего. Немецкие власти предлагают российской стороне обратиться в ОЗХО. В настоящее время факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.