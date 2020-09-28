Навальный подтвердил встречу с Меркель в клинике Charite
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель посетила его во время лечения в клинике Шарите.
«Встреча была, но не стоит называть ее «секретной». Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице», — написал Навальный в своем Twitter.
Ранее газета Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что Меркель посетила основателя ФБК во время лечения в клинике. Таким «жестом» она подчеркнула «солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным», отмечало издание.
Навальный был госпитализирован и впал в кому в Омске 20 августа, а 22 августа его доставили на лечение в Германию. 7 сентября его вывели из комы, а 23 сентября выписали из стационара. Основатель ФБК останется в Германии для продолжения лечения еще как минимум несколько недель, но планирует вернуться в Россию. Москва требует от Берлина выслать результаты обследования оппозиционера для изучения, чтобы в дальнейшем иметь возможность расследовать обстоятельства произошедшего, а немецкие власти предлагают российской стороне обратиться в ОЗХО. Пока факт отравления Навального в России не подтвержден, так как врачи Омска не нашли в его анализах следов яда.