Армения сообщила об уничтожении группы бронетехники Азербайджана
Рано утром 29 сентября в ходе столкновения в Нагорном Карабахе была уничтожена группа бронетехники Азербайджана, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Душан Степанян.
«Ранним утром на южном направлении была уничтожена группа бронетехники противника», — сообщила Степанян. В регионе продолжаются бои разной интенсивности, которые сопровождаются артиллерией Азербайджана. По нескольким направлениям линии соприкосновения армянские войска отразили атаки армии Азербайджана, «на отдельных участках предприняли карательные действия, нанеся противнику значительные потери в живой силе и технике», добавила Степанян. Она также опубликовала видео уничтожения азербайджанской боевой техники.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.