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Тихановская: новые выборы в Белоруссии должны состояться в 2020 году

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Новые президентские выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 г., заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская через пресс-службу.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — сказала Тихановская.

Тихановская 29 сентября проводит в Вильнюсе встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой встречи будет организация переговоров по проведению новых выборов в Белоруссии.

27 сентября Макрон заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, Макрону также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты». Лукашенко также посоветовал Макрону уделять меньше внимания Тихановской.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных