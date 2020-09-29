Тихановская: новые выборы в Белоруссии должны состояться в 2020 году

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — сказала Тихановская.