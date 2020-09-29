Тихановская: новые выборы в Белоруссии должны состояться в 2020 году
Новые президентские выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 г., заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская через пресс-службу.
«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — сказала Тихановская.
Тихановская 29 сентября проводит в Вильнюсе встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой встречи будет организация переговоров по проведению новых выборов в Белоруссии.
27 сентября Макрон заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, Макрону также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты». Лукашенко также посоветовал Макрону уделять меньше внимания Тихановской.