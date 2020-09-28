Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

До этого легитимность Лукашенко не признали Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина. Кроме того, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель выступил с заявлением, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко не является законной. В Кремле комментировать инаугурацию отказались, однако до этого признали Лукашенко легитимным главой республики.