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Франция не признала Лукашенко президентом Белоруссии

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Франция не признает Александра Лукашенко, победившего на президентских выборах в Белоруссии, законным главой республики, заявил на пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе французский президент Эммануэль Макрон.

«Мы не признаем избрание Лукашенко, поэтому мы не признаем его статус избранного президента», — цитируют Макрона «РИА Новости».

Также сегодня агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на Елисейский дворец сообщило о намерении французского лидера встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской 29 сентября в Вильнюсе. До этого Европарламент подписал резолюцию, в которой признал созданный Тихановской Координационный совет оппозиции «временным представителем народа Белоруссии».

Ранее, 27 сентября, Макрон заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента, на который он вновь вступил 23 сентября в ходе закрытой церемонии, раз в стране произошел кризис власти. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, главе французского государства также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты».

До этого легитимность Лукашенко не признали Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина. Кроме того, верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель выступил с заявлением, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко не является законной. В Кремле комментировать инаугурацию отказались, однако до этого признали Лукашенко легитимным главой республики.

Ранее по теме: Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных