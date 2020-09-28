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Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что белорусский лидер должен уйти с поста президента в из-за кризиса авторитарной власти в стране, которая «не может принять логику демократии и цепляется силой». Лукашенко заявил, что по логике Макрона, он сам должен был уйти с поста, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты».

«Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — привела слова Лукашенко его пресс-служба (цитата по «БелТА»). Белорусский лидер также напомнил о проблемах Франции с движением Black Lives Matter и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе.

«Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки — для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп», — добавил Лукашенко. Он посоветовал Макрону «как опытный политик — незрелому» «поменьше смотреть по сторонам» и заниматься внутренними проблемами Франции. Лукашенко добавил, что Макрону не стоит «слишком много внимания» уделять лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, чтобы не получить проблем «у себя дома».

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента в Белоруссии из-за кризиса авторитарной власти в стране, которая «не может принять логику демократии и цепляется силой».

23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.

Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.

Ранее по теме: Макрон призвал Лукашенко покинуть пост президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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