Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что белорусский лидер должен уйти с поста президента в из-за кризиса авторитарной власти в стране, которая «не может принять логику демократии и цепляется силой». Лукашенко заявил, что по логике Макрона, он сам должен был уйти с поста, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты».
«Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — привела слова Лукашенко его пресс-служба (цитата по «БелТА»). Белорусский лидер также напомнил о проблемах Франции с движением Black Lives Matter и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе.
«Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки — для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп», — добавил Лукашенко. Он посоветовал Макрону «как опытный политик — незрелому» «поменьше смотреть по сторонам» и заниматься внутренними проблемами Франции. Лукашенко добавил, что Макрону не стоит «слишком много внимания» уделять лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской, чтобы не получить проблем «у себя дома».
Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента в Белоруссии из-за кризиса авторитарной власти в стране, которая «не может принять логику демократии и цепляется силой».
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.
Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии и ряда других стран не признали Лукашенко легитимным президентом. Также его легитимность не признали США и Украина. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, поэтому инаугурация Лукашенко нелегитимна.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отказался комментировать инаугурацию Лукашенко. Песков отметил, что это было внутренним решением белорусских властей.