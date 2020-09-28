Названа дата встречи Макрона с Тихановской

Накануне Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил о необходимости ухода Александра Лукашенко с поста президента в Белоруссии. Тот в ответ отметил, что, следуя логике французского президента, он сам должен был уйти в отставку после протестов «желтых жилетов».