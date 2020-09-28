Названа дата встречи Макрона с Тихановской
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской во вторник, 29 сентября, сообщает агентство France-Presse (АFP) со ссылкой на Елисейский дворец.
«Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции Тихановской в Вильнюсе во вторник», — говорится в сообщении агентства. Ранее о возможности организации такой встречи в Литве, куда французский президент прибыл с официальным визитом, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, США, Украины и ряда других стран не признали легитимность власти Лукашенко, обвинив его в «фальсификации» итогов голосования. Страны Прибалтики ввели против белорусского руководства санкции. После объявления предварительных результатов выборов в Белоруссии начались протесты.