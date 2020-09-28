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Макрон может встретиться с Тихановской в Литве

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Президент Франции Эммануэль Макрон может встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Литве, если она попросит об этом, сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Франции Габриэля Атталя.

«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита», — заявил Атталь в ходе брифинга.

Визит Макрона в Литву состоится 28 сентября.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента в Белоруссии. Лукашенко в ответ отметил, что, следуя логике французского президента, он сам должен был уйти в отставку после протестов «желтых жилетов».

23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, США, Украины и ряда других стран не признали легитимность власти Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных