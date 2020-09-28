Макрон может встретиться с Тихановской в Литве
Президент Франции Эммануэль Макрон может встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Литве, если она попросит об этом, сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представителя правительства Франции Габриэля Атталя.
«Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита», — заявил Атталь в ходе брифинга.
Визит Макрона в Литву состоится 28 сентября.
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Власти Германии, Латвии, Литвы, Словакии, Эстонии, США, Украины и ряда других стран не признали легитимность власти Лукашенко.