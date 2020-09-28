Макрон может встретиться с Тихановской в Литве

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента в Белоруссии. Лукашенко в ответ отметил, что, следуя логике французского президента, он сам должен был уйти в отставку после протестов «желтых жилетов».