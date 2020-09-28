Белоруссия предложила производить самосвалы «БелАЗ» в России

25 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов построить белорусско-российский морской терминал в Ленинградской области, куда перенаправит грузопотоки страны, в том числе производимых на экспорт товаров, а также нефтепродуктов, которые сейчас идут в порты Прибалтики. Для этого белорусский лидер планирует использовать средства, сэкономленные во время строительства БелАЭС, которая возводилась на выданный Россией кредит.Также Минск озвучил намерение подписать соглашения об экспорте белорусской продукции с рядом регионов России, а также запуске совместных производств.