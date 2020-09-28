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Белоруссия предложила производить самосвалы «БелАЗ» в России

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Белоруссия предложила разместить производство карьерных самосвалов «БелАЗ» в России, сообщил заместитель российского министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Сейчас белорусские коллеги вышли к нам с предложением рассмотреть производство тяжелых самосвалов "БелАЗ" в РФ», — сказал Евтухов. Где и когда возможно производство подобной техники на российской территории чиновник не уточнил. Он отметил, что проект «взят в активную проработку», а также пояснил, что единственной иностранной компанией, которая сейчас собирает карьерные самосвалы в России, является американская Caterpillar.

Евтухов также сообщил, что белорусская сторона ведет переговоры об углубленной локализации производства дорожно-строительной техники в Брянске. Сейчас там уже действует завод Ирмаш, который производит ирригационную, дорожную и строительную технику, в том числе, с использованием белорусских комплектующих.

25 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов построить белорусско-российский морской терминал в Ленинградской области, куда перенаправит грузопотоки страны, в том числе производимых на экспорт товаров, а также нефтепродуктов, которые сейчас идут в порты Прибалтики. Для этого белорусский лидер планирует использовать средства, сэкономленные во время строительства БелАЭС, которая возводилась на выданный Россией кредит.Также Минск озвучил намерение подписать соглашения об экспорте белорусской продукции с рядом регионов России, а также запуске совместных производств.

Об этом Лукашенко заявил после того, как Латвия, Литва и Эстония, осуществляющие транзит белорусских грузов в свои порты, в конце августа ввели санкции против него лично и ряда высокопоставленных чиновников в связи с результатами выборов 9 августа в стране. В конце сентября санкционный список прибалтийских стран увеличился.

Ранее по теме: Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти с поста президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных