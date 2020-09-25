Лукашенко заявил о готовности построить морской терминал в России

Белорусский лидер сообщил, что уже обсуждал вопрос строительства российско-белорусского порта в Ленинградской области с президентом России Владимиром Путиным и тот выразил согласие с идеей. «Все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала», — сказал Лукашенко. Он добавил, что Минск уже работает над изменением логистики своих товаров. «Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — это железнодорожные тарифы и перевалка в портах», — сказал Лукашенко.