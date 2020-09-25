Лукашенко заявил о готовности построить морской терминал в России
Белоруссия готова рассмотреть строительство совместного с Россией терминала в Ленинградской области, через который она перенаправит идущие через Прибалтику грузопотоки, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Белорусский лидер сообщил, что уже обсуждал вопрос строительства российско-белорусского порта в Ленинградской области с президентом России Владимиром Путиным и тот выразил согласие с идеей. «Все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала», — сказал Лукашенко. Он добавил, что Минск уже работает над изменением логистики своих товаров. «Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — это железнодорожные тарифы и перевалка в портах», — сказал Лукашенко.
О намерении перенаправить логистику товаров из портов Прибалтики в порты России Лукашенко заявил после введения против него и ряда высокопоставленных белорусских чиновников санкций Литвой, Латвией и Эстонией в конце августа. Наиболее вероятным пунктом была названа Усть-Луга в Ленинградской области.
В начале сентября министр энергетики России Антон Новак сообщил, что около 3-4 млн т белорусских нефтепотоков будут переориентированы на российские порты из портов Литвы уже до конца сентября. 16 сентября Лукашенко заявил, что Минск готов перенаправить все грузопотоки через Россию только если Москва даст такие же условия транзита, как и страны Прибалтики.