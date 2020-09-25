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Лукашенко заявил о готовности построить морской терминал в России

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Белоруссия готова рассмотреть строительство совместного с Россией терминала в Ленинградской области, через который она перенаправит идущие через Прибалтику грузопотоки, заявил президент страны Александр Лукашенко, передает «БелТА».

Белорусский лидер сообщил, что уже обсуждал вопрос строительства российско-белорусского порта в Ленинградской области с президентом России Владимиром Путиным и тот выразил согласие с идеей. «Все, что мы сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала», — сказал Лукашенко. Он добавил, что Минск уже работает над изменением логистики своих товаров. «Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один — это железнодорожные тарифы и перевалка в портах», — сказал Лукашенко. 

О намерении перенаправить логистику товаров из портов Прибалтики в порты России Лукашенко заявил после введения против него и ряда высокопоставленных белорусских чиновников санкций Литвой, Латвией и Эстонией в конце августа. Наиболее вероятным пунктом была названа Усть-Луга в Ленинградской области.

В начале сентября министр энергетики России Антон Новак сообщил, что около 3-4 млн т белорусских нефтепотоков будут переориентированы на российские порты из портов Литвы уже до конца сентября. 16 сентября Лукашенко заявил, что Минск готов перенаправить все грузопотоки через Россию только если Москва даст такие же условия транзита, как и страны Прибалтики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных