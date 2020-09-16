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Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты

Ведомости

Грузопотоки Белоруссии будут переориентированы на Россию, если РФ предоставит республике условия, аналогичные условиям стран Прибалтики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 14 сентября в Сочи. Об этом сообщает «БелТА». 

«Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры», — сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны.

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета. Позже Литва, Латвия и Эстония ввели в отношении белорусского лидера санкции.

7 сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские.

Ранее по теме: Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных