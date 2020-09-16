Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты
Грузопотоки Белоруссии будут переориентированы на Россию, если РФ предоставит республике условия, аналогичные условиям стран Прибалтики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли 14 сентября в Сочи. Об этом сообщает «БелТА».
«Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры», — сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны.
Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета. Позже Литва, Латвия и Эстония ввели в отношении белорусского лидера санкции.
7 сентября глава Минэнерго России Александр Новак заявил, Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские.