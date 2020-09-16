Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты

«Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры», — сказал Лукашенко на встрече с политическим активом страны.