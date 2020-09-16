Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии
Депутаты Европейского парламента (ЕП) намерены предложить верховному представителю Европейского совета по внешней политике и Евросовету внести в санкционный список по Белоруссии граждан России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект резолюции, опубликованный на сайте ЕП. Голосование по резолюции о ситуации в Белоруссии запланировано на четверг, 17 сентября, отмечает агентство.
«Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима [Александра] Лукашенко в Белоруссии», ‒ говорится в документе.
Депутаты в проекте резолюции требуют освободить задержанных на акциях протеста в Белоруссии, призывают к проведению новых президентских выборов в стране, предлагают поддержать индивидуальные санкции ЕС по Белоруссии и увеличить финансовую поддержку гражданского общества республики. Кроме того, депутаты хотят зафиксировать в резолюции призыв к странам ЕС упростить и ускорить выдачу виз для уезжающих из Белоруссии по политическим причинам.
7 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Евросоюз планирует к 22 сентября ввести санкции в отношении 31 высокопоставленного чиновника Белоруссии. По данным источников, под ограничения в первую очередь может попасть глава МВД страны Юрий Караев, его заместители, руководство белорусского ЦИК и лица, занимающие высокие должности в судебной системе, ‒ как якобы ответственные за фальсификации итогов выборов президента 9 августа.
Финальный список европейские страны надеются согласовать к 21 сентября. Источники агентства подчеркнули, что ограничений против действующего главы государства Александра Лукашенко вводить пока не планируется. В то же время ограничения в отношении белорусского президента в начале сентября уже ввели три члена ЕС ‒ Литва, Латвия и Эстония.
ЕС решил наложить санкции на высокопоставленных должностных лиц Белоруссии после того, как не признал результаты выборов президента, прошедших 9 августа. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%. После этого в стране начались протесты.