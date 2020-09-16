Евродепутаты хотят внести граждан РФ в список санкций по Белоруссии

Депутаты в проекте резолюции требуют освободить задержанных на акциях протеста в Белоруссии, призывают к проведению новых президентских выборов в стране, предлагают поддержать индивидуальные санкции ЕС по Белоруссии и увеличить финансовую поддержку гражданского общества республики. Кроме того, депутаты хотят зафиксировать в резолюции призыв к странам ЕС упростить и ускорить выдачу виз для уезжающих из Белоруссии по политическим причинам.