Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Нагорном Карабахе самолете
Все самолеты армии Азербайджана находятся в рабочем состоянии, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы в ответ на сообщения о сбитом в Карабахе самолете.
«Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии», — цитируют «РИА Новости» слова Даргяхлы.
Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что карабахская армия сбила самолет Азербайджана в районе Мартуни. Информацию подтвердила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.