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Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Нагорном Карабахе самолете

Ведомости

Все самолеты армии Азербайджана находятся в рабочем состоянии, заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы в ответ на сообщения о сбитом в Карабахе самолете.

«Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии», — цитируют «РИА Новости» слова Даргяхлы.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что карабахская армия сбила самолет Азербайджана в районе Мартуни. Информацию подтвердила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. Минобороны Азербайджана в 7:30 заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты. В 9:10 Азербайджан заявил о начале «контрнаступательной операции по всему фронту», таким образом в регионе снова началось активное вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими силами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных