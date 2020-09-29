В Дагестане опровергли сообщение об уходе Васильева с поста главы республики
Источники в администрации главы и правительства Дагестана опровергли информацию о досрочном уходе Владимира Васильева с поста главы республики, сообщил «Интерфакс».
«Глава Дагестана Владимир Васильев работает в штатном режиме. Сейчас он находится в своем рабочем кабинете. Разговоры о его досрочном уходе недостоверны», — сообщил источник агентства. Информацию об отставке Васильева также опроверг источник «РИА Новостей».
Ранее РБК сообщил со ссылкой на источники, близкие к руководству республики, и источник, близкий к Кремлю, что Владимир Васильев может досрочно покинуть пост главы Дагестана из-за возраста и проблем со здоровьем.