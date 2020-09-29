РБК сообщил о возможной отставке главы Дагестана
По данным источников, Васильев сам хотел бы уйти с поста. В Кремле рассматривают возможность смены главы Дагестана до выборов в Госдуму в 2021 г., чтобы предвыборная кампания прошла под руководством нового человека, рассказал один из источников. По информации РБК, у Кремля нет претензий к Васильеву. Его хотят сменить до думских выборов, чтобы избирательная кампания в нижнюю палату проходила под руководством нового человека. Утверждается также, что Васильев «и сам хотел бы покинуть свой пост».
Владимиру Васильеву 71 год. В конце 1990-х гг. занимал пост замминистра МВД. В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. Президент России Владимир Путин назначил Васильева врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.