РБК сообщил о возможной отставке главы Дагестана

По данным источников, Васильев сам хотел бы уйти с поста. В Кремле рассматривают возможность смены главы Дагестана до выборов в Госдуму в 2021 г., чтобы предвыборная кампания прошла под руководством нового человека, рассказал один из источников. По информации РБК, у Кремля нет претензий к Васильеву. Его хотят сменить до думских выборов, чтобы избирательная кампания в нижнюю палату проходила под руководством нового человека. Утверждается также, что Васильев «и сам хотел бы покинуть свой пост».