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РБК сообщил о возможной отставке главы Дагестана

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Глава Республики Дагестан Владимир Васильев может досрочно уйти в отставку из-за возраста и проблем со здоровьем, сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к руководству республики» и источник, близкий к Кремлю.

По данным источников, Васильев сам хотел бы уйти с поста. В Кремле рассматривают возможность смены главы Дагестана до выборов в Госдуму в 2021 г., чтобы предвыборная кампания прошла под руководством нового человека, рассказал один из источников. По информации РБК, у Кремля нет претензий к Васильеву. Его хотят сменить до думских выборов, чтобы избирательная кампания в нижнюю палату проходила под руководством нового человека. Утверждается также, что Васильев «и сам хотел бы покинуть свой пост».

Владимиру Васильеву 71 год. В конце 1990-х гг. занимал пост замминистра МВД. В 2011 и 2016 гг. был избран депутатом Госдумы. В 2017 г. Президент России Владимир Путин назначил Васильева врио главы Дагестана, в 2018 г. депутаты Народного собрания Дагестана избрали его главой республики. Васильев имеет звание генерал-полковника милиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных