В Госдуме приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — говорится в документе.