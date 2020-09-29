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В Госдуме приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Ведомости

Госдума в ходе пленарного заседания приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, призвав Азербайджан, Армению и представителей непризнанной НКР вернуться к переговорам, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — говорится в документе.

В Госдуме заявили о готовности содействовать в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

«Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», — добавили в пресс-службе.

Ранее Россия, США, Франция, Саудовская Аравия и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Ранее по теме: Песков оценил заявление Турции о военной помощи Азербайджану

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных