В Госдуме приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Госдума в ходе пленарного заседания приняла заявление по ситуации в Нагорном Карабахе, призвав Азербайджан, Армению и представителей непризнанной НКР вернуться к переговорам, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации выражают серьезную озабоченность в связи с резким обострением обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, и решительно осуждают применение сторонами силы», — говорится в документе.
В Госдуме заявили о готовности содействовать в стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.
«Депутаты Государственной Думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки», — добавили в пресс-службе.
Ранее Россия, США, Франция, Саудовская Аравия и ряд других стран призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.