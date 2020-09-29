В Минобороны заявили о планах НАТО разрушить союз России и Белоруссии
НАТО наращивает боевой потенциал и военную активность в Европе, чтобы разрушить военный союз между Россией и Белоруссии, заявил в Совфеде в ходе выступления на пленарном заседании VII форума регионов Белоруссии и России заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России Андрей Картаполов.
«НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности — это демонтаж военного союза Белоруссии и России», — сказал он. Картаполов подчеркнул, что в сложившихся условиях «серьезной» военно-политической обстановки эффективное взаимодействие России и Белоруссии «как никогда актуально»
16 сентября о необходимости стран «держаться вместе» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. Перед этим он и российский президент Владимир Путин договорились о продолжении совместных учений «Славянское братство» под Брестом. Три дня назад плановые учения завершились.