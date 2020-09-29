В Минобороны заявили о планах НАТО разрушить союз России и Белоруссии

«НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе. Развертывание военной инфраструктуры НАТО усиленными темпами ведется в Прибалтике. Главная цель расширения военной активности — это демонтаж военного союза Белоруссии и России», — сказал он. Картаполов подчеркнул, что в сложившихся условиях «серьезной» военно-политической обстановки эффективное взаимодействие России и Белоруссии «как никогда актуально»