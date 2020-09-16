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Лукашенко попросил у Путина «некоторые типы вооружений»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина о поставке в республику некоторых типов вооружений, передает агентство «БелТА».

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», ‒ сказал белорусский президент. Он также подчеркнул, что в создавшейся ситуации необходимо «смелее защищать интересы и белорусов, и россиян».

Текущие события продемонстрировали необходимость для России и Белоруссии «держаться вместе», отметил Лукашенко. По его словам, власти республики в состоянии удерживать не только ситуацию в своей стране, но и по периметру ее границ. 

Лукашенко рассказал, что они с Путиным договорились о продолжении учений «Славянское братство» под Брестом. Шойгу в ответ на это заявил, что пока программа учений выполнена лишь на 30% и необходимо к концу году выйти на показатель в 70%. В целом в текущем году у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий.

Шойгу прилетел в Минск с военной делегацией для обсуждения двустороннего сотрудничества России и Белоруссии сегодня утром. Ранее, 14 сентября, в Сочи состоялась закрытая встреча Путина и Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных