Лукашенко попросил у Путина «некоторые типы вооружений»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина о поставке в республику некоторых типов вооружений, передает агентство «БелТА».
«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства», ‒ сказал белорусский президент. Он также подчеркнул, что в создавшейся ситуации необходимо «смелее защищать интересы и белорусов, и россиян».
Текущие события продемонстрировали необходимость для России и Белоруссии «держаться вместе», отметил Лукашенко. По его словам, власти республики в состоянии удерживать не только ситуацию в своей стране, но и по периметру ее границ.
Лукашенко рассказал, что они с Путиным договорились о продолжении учений «Славянское братство» под Брестом. Шойгу в ответ на это заявил, что пока программа учений выполнена лишь на 30% и необходимо к концу году выйти на показатель в 70%. В целом в текущем году у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий.
Шойгу прилетел в Минск с военной делегацией для обсуждения двустороннего сотрудничества России и Белоруссии сегодня утром. Ранее, 14 сентября, в Сочи состоялась закрытая встреча Путина и Лукашенко.