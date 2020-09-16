Лукашенко попросил у Путина «некоторые типы вооружений»

Лукашенко рассказал, что они с Путиным договорились о продолжении учений «Славянское братство» под Брестом. Шойгу в ответ на это заявил, что пока программа учений выполнена лишь на 30% и необходимо к концу году выйти на показатель в 70%. В целом в текущем году у белорусских и российских военных было намечено около 130 совместных мероприятий.