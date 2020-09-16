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Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск во главе военной делегации, сообщило минобороны Белоруссии. В министерстве рассказали, что Шойгу приехал обсудить двустороннее военное сотрудничество России и Белоруссии.

14 сентября в Белоруссии начался первый этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство – 2020». От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. Первый этап учений завершится 25 сентября, к этому времени белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы, рассказали в Минобороны.

Ранее в пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что в учениях будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В ходе учений военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко непрерывно занимает пост президента с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на пять лет. После выборов в стране начались акции протеста.

В августе Лукашенко поручил минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы. Ведомство также объявило о военных учениях у западных границ республики.

Ранее по теме: В Белоруссии начались совместные с Россией военные учения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных