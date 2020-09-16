Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск во главе военной делегации, сообщило минобороны Белоруссии. В министерстве рассказали, что Шойгу приехал обсудить двустороннее военное сотрудничество России и Белоруссии.
14 сентября в Белоруссии начался первый этап совместных белорусско-российских учений «Славянское братство – 2020». От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. Первый этап учений завершится 25 сентября, к этому времени белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы, рассказали в Минобороны.
Ранее в пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что в учениях будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В ходе учений военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко непрерывно занимает пост президента с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на пять лет. После выборов в стране начались акции протеста.
В августе Лукашенко поручил минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы. Ведомство также объявило о военных учениях у западных границ республики.