Шойгу прибыл в Минск для обсуждения военного сотрудничества

Президент Белоруссии Александр Лукашенко непрерывно занимает пост президента с 1994 г. 9 августа ЦИК объявил, что его поддержка на выборах составила 80,08% голосов, что означает продление его полномочий еще на пять лет. После выборов в стране начались акции протеста.