В Белоруссии начались совместные с Россией военные учения
Первый этап совместных белорусско-российских тактических учений «Славянское братство ‒ 2020» стартовал в Белоруссии, сообщили в Минобороны России.
«С 14 сентября с. г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство ‒ 2020», ‒ говорится в сообщении. В министерстве отметили, что учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.
От российской стороны в нем участвуют подразделения гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск. Первый этап учений завершится 25 сентября, к этому времени белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы, рассказали в Минобороны.
Ранее в пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что в учениях будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. В ходе учений военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы. Ведомство также объявило о военных учениях у западных границ республики.