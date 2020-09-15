В Белоруссии начались совместные с Россией военные учения

«С 14 сентября с. г. на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь стартовал первый этап совместного белорусско-российского тактического учения «Славянское братство ‒ 2020», ‒ говорится в сообщении. В министерстве отметили, что учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.