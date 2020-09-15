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Российские военные прибыли на учения в Белоруссию

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Российские военнослужащие прибыли на совместные с белорусами учения «Славянское братство – 2020», сообщается на сайте минобороны Белоруссии.

«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении» – говорится в сообщении. Отмечается, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся домой.

По данным военного ведомства, всего в этих учениях будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.

Учения пройдут в два этапа. В ходе них военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Также состоится обмен опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач. Учения «Славянское братство – 2020» пройдут с 14 по 25 сентября, при этом вторая фаза с практическим выполнением задач состоится с 21 по 23 сентября.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы. Ведомство также объявило о военных учениях у западных границ республики.

Ранее по теме: Минобороны объявило дату начала российско-белорусских учений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных