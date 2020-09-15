Российские военные прибыли на учения в Белоруссию

Учения пройдут в два этапа. В ходе них военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Также состоится обмен опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач. Учения «Славянское братство – 2020» пройдут с 14 по 25 сентября, при этом вторая фаза с практическим выполнением задач состоится с 21 по 23 сентября.