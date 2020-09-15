Российские военные прибыли на учения в Белоруссию
Российские военнослужащие прибыли на совместные с белорусами учения «Славянское братство – 2020», сообщается на сайте минобороны Белоруссии.
«Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации завершили передислокацию на полигон Брестский для участия в плановом совместном белорусско-российском тактическом учении» – говорится в сообщении. Отмечается, что после завершения учений российские военнослужащие вернутся домой.
По данным военного ведомства, всего в этих учениях будет задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники.
Учения пройдут в два этапа. В ходе них военнослужащие двух стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Также состоится обмен опытом организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач. Учения «Славянское братство – 2020» пройдут с 14 по 25 сентября, при этом вторая фаза с практическим выполнением задач состоится с 21 по 23 сентября.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы. Ведомство также объявило о военных учениях у западных границ республики.