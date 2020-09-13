Минобороны объявило дату начала российско-белорусских учений

Минобороны объявило дату начала российско-белорусских ученийТактические учения «Славянское братство – 2020» проводятся ежегодно с 2015 г.
Российско-белорусские учения «Славянское братство – 2020» пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.
«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство"», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что решение о проведении учений было принято в октябре 2019 г. В учениях примут среди прочих участие десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, которые совместно с белорусскими военными отработают выполнение тактических задач. Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники. Учения проводятся ежегодно с 2015 года, добавили в Минобороны.
Сербия также планировала принять участие в учениях, однако была вынуждена заморозить на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС, сообщал глава минобороны страны Александр Вулин.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, а минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у западных границ республики.