Минобороны объявило дату начала российско-белорусских учений

В Минобороны уточнили, что решение о проведении учений было принято в октябре 2019 г. В учениях примут среди прочих участие десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, которые совместно с белорусскими военными отработают выполнение тактических задач. Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники. Учения проводятся ежегодно с 2015 года, добавили в Минобороны.