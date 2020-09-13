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Минобороны объявило дату начала российско-белорусских учений

Тактические учения «Славянское братство – 2020» проводятся ежегодно с 2015 г.
Ведомости
Евгений Разумный/Ведомости

Российско-белорусские учения «Славянское братство – 2020» пройдут с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«В соответствии с Планом международной деятельности на 2020 год, с 14 по 25 сентября на полигоне Брестский в Республике Беларусь пройдет плановое совместное белорусско-российское тактическое учение "Славянское братство"», — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что решение о проведении учений было принято в октябре 2019 г. В учениях примут среди прочих участие десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, которые совместно с белорусскими военными отработают выполнение тактических задач. Всего от России в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц военной техники. Учения проводятся ежегодно с 2015 года, добавили в Минобороны.

Сербия также планировала принять участие в учениях, однако была вынуждена заморозить на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС, сообщал глава минобороны страны Александр Вулин.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, а минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у западных границ республики.

Ранее по теме: Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных