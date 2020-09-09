Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Вулин пояснил, что это решение сделано в связи с давлением со стороны Евросоюза по вопросам военного сотрудничества Белграда с Минском, а также из-за политики Сербии в отношении Косово и Боснии, где проживают сербские меньшинства. «Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью в обмен на наше европейское будущее, а также под угрозой еще большего давления на нашу политику, а также на сербов в Косово, Метохии и Республике Сербской (в составе Боснии. ‒ Прим. ред.)», ‒ сказал Вулин. Он подчеркнул, что Белград намерен и дальше придерживаться принципов военного нейтралитета во внешней политике.