Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Ведомости

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.

«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС ‒ ни с Востоком, ни с Западом», ‒ приводит агентство слова Вулина. Он добавил, что вопрос участия сербских военных в миротворческих миссиях ООН будет рассмотрен отдельно.

Вулин пояснил, что это решение сделано в связи с давлением со стороны Евросоюза по вопросам военного сотрудничества Белграда с Минском, а также из-за политики Сербии в отношении Косово и Боснии, где проживают сербские меньшинства. «Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью в обмен на наше европейское будущее, а также под угрозой еще большего давления на нашу политику, а также на сербов в Косово, Метохии и Республике Сербской (в составе Боснии. ‒ Прим. ред.)», ‒ сказал Вулин. Он подчеркнул, что Белград намерен и дальше придерживаться принципов военного нейтралитета во внешней политике.

Ранее сообщалось, что сербские военные прибудут в Белоруссию, чтобы участвовать в совместных белорусско-сербско-российских учениях «Славянское братство – 2020». Маневры были запланированы с 10 по 15 сентября. В частности предполагалось, что военные трех стран отработают контртеррористическое взаимодействие. Подобные учения проходят ежегодно, в 2019 г. они проводились в Сербии.

Ранее по теме: Военные России и Сербии прибудут для учений в Белоруссию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных