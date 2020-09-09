Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС
Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС ‒ ни с Востоком, ни с Западом», ‒ приводит агентство слова Вулина. Он добавил, что вопрос участия сербских военных в миротворческих миссиях ООН будет рассмотрен отдельно.
Вулин пояснил, что это решение сделано в связи с давлением со стороны Евросоюза по вопросам военного сотрудничества Белграда с Минском, а также из-за политики Сербии в отношении Косово и Боснии, где проживают сербские меньшинства. «Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью в обмен на наше европейское будущее, а также под угрозой еще большего давления на нашу политику, а также на сербов в Косово, Метохии и Республике Сербской (в составе Боснии. ‒ Прим. ред.)», ‒ сказал Вулин. Он подчеркнул, что Белград намерен и дальше придерживаться принципов военного нейтралитета во внешней политике.
Ранее сообщалось, что сербские военные прибудут в Белоруссию, чтобы участвовать в совместных белорусско-сербско-российских учениях «Славянское братство – 2020». Маневры были запланированы с 10 по 15 сентября. В частности предполагалось, что военные трех стран отработают контртеррористическое взаимодействие. Подобные учения проходят ежегодно, в 2019 г. они проводились в Сербии.