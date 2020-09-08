Военные России и Сербии прибудут для учений в Белоруссию

Участники учений приедут в Белоруссию 10–15 августа. В министерстве рассказали, что в ходе учений военные отработают совместные действия подразделений по борьбе с терроризмом. В Минобороны отметили, что учения проходят ежегодно: в прошлом году они проводились в Сербии.