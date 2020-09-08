Военные России и Сербии прибудут для учений в Белоруссию
В Белоруссии пройдут ежегодные тактические учения «Славянское братство-2020» с участием военных России, Белоруссии и Сербии, сообщило Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.
Участники учений приедут в Белоруссию 10–15 августа. В министерстве рассказали, что в ходе учений военные отработают совместные действия подразделений по борьбе с терроризмом. В Минобороны отметили, что учения проходят ежегодно: в прошлом году они проводились в Сербии.
В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, а минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у западных границ республики.
В начале сентября Россия и Белоруссия обсудили совместные военные учения. С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская – 10,1%. Оппозиция и ЕС не признают результатов выборов.