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Военные России и Сербии прибудут для учений в Белоруссию

Ведомости

В Белоруссии пройдут ежегодные тактические учения «Славянское братство-2020» с участием военных России, Белоруссии и Сербии, сообщило Минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

Участники учений приедут в Белоруссию 10–15 августа. В министерстве рассказали, что в ходе учений военные отработают совместные действия подразделений по борьбе с терроризмом. В Минобороны отметили, что учения проходят ежегодно: в прошлом году они проводились в Сербии.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, а минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у западных границ республики.

В начале сентября Россия и Белоруссия обсудили совместные военные учения. С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская – 10,1%. Оппозиция и ЕС не признают результатов выборов.

Ранее по теме: Россия и Белоруссия обсудили совместные учения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных