Россия и Белоруссия обсудили совместные учения
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александр Вольфович обсудил по телефону с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым подготовку к совместным учениям, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.
«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство – 2020», которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» (пройдет на территории Российской Федерации)», ‒ говорится в сообщении.
Ранее сегодня минобороны Белоруссии анонсировало визит министра обороны республики Виктора Хренина в Москву 4 сентября для участия в совместном заседании министров обороны государств ‒ участников Содружества независимых государств, государств ‒ членов Шанхайской организации сотрудничества и государств ‒ членов Организации договора о коллективной безопасности.
Ранее в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, а минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у западных границ республики.