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Россия и Белоруссия обсудили совместные учения

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александр Вольфович обсудил по телефону с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым подготовку к совместным учениям, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство – 2020», которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» (пройдет на территории Российской Федерации)», ‒ говорится в сообщении.

Ранее сегодня минобороны Белоруссии анонсировало визит министра обороны республики Виктора Хренина в Москву 4 сентября для участия в совместном заседании министров обороны государств ‒ участников Содружества независимых государств, государств ‒ членов Шанхайской организации сотрудничества и государств ‒ членов Организации договора о коллективной безопасности.

Ранее в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил минобороны отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы, а минобороны Белоруссии объявило о военных учениях у западных границ республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных