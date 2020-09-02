Россия и Белоруссия обсудили совместные учения

«Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство – 2020», которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» (пройдет на территории Российской Федерации)», ‒ говорится в сообщении.