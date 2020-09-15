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Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Белоруссии

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Россия делает все, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, способствуя тому, чтобы белорусский народ сам определял будущее своей страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что действия России основываются на Договоре о коллективной безопасности.

«Вот именно на этом основании мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», – цитирует ТАСС Володина. Поскольку источником власти в стране является белорусский народ, «ни американцам, ни полякам, ни литовцам, ни другим странам не решать судьбу Белоруссии», подчеркнул он.

14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Сочи и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во время встречи Путин отметил, что Россия сохраняет приверженность сотрудничеству с Белоруссией, в том числе и в рамках ОДКБ, и является основным инвестором белорусской экономики и предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд для реструктуризации долга республики перед Москвой.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Протестующие требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения повторных выборов. Путин 27 августа заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе Лукашенко. Путин пояснил, что эти силы будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Позже стороны договорились о возвращении в места дислокации силового резерва.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных