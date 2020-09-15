Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Белоруссии
Россия делает все, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, способствуя тому, чтобы белорусский народ сам определял будущее своей страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24», отметив, что действия России основываются на Договоре о коллективной безопасности.
«Вот именно на этом основании мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», – цитирует ТАСС Володина. Поскольку источником власти в стране является белорусский народ, «ни американцам, ни полякам, ни литовцам, ни другим странам не решать судьбу Белоруссии», подчеркнул он.
14 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Сочи и провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Во время встречи Путин отметил, что Россия сохраняет приверженность сотрудничеству с Белоруссией, в том числе и в рамках ОДКБ, и является основным инвестором белорусской экономики и предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд для реструктуризации долга республики перед Москвой.
В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Протестующие требуют ухода Лукашенко в отставку и проведения повторных выборов. Путин 27 августа заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Белоруссии по просьбе Лукашенко. Путин пояснил, что эти силы будут использованы только в случае захвата экстремистами административных зданий, поджогов машин, домов, банков. Позже стороны договорились о возвращении в места дислокации силового резерва.