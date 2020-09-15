Володин: Россия делает все для защиты суверенитета Белоруссии

«Вот именно на этом основании мы делаем все для того, чтобы защитить суверенитет Белоруссии, чтобы сам белорусский народ решал, каким будет будущее своей страны», – цитирует ТАСС Володина. Поскольку источником власти в стране является белорусский народ, «ни американцам, ни полякам, ни литовцам, ни другим странам не решать судьбу Белоруссии», подчеркнул он.