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В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и премьера Японии

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран в области создания вакцин против коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого, российский лидер поздравил Сугу с недавним назначением на пост главы правительства. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации.

16 сентября японское агентство Kyodo сообщило, что парламент Японии проголосовал за назначение Есихидэ Суги на пост премьер-министра страны. Ранее Суга был избран руководителем правящей в Японии либерально-демократической партии. Ожидается, что Суга продолжит политику прошлого премьера Синдзо Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам, отмечало агентство.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г. и покинул его 28 августа в связи с ухудшением состояния здоровья.

Ранее по теме: МИД Японии заявил о планах развивать отношения с Россией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных