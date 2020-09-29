В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина и премьера Японии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие двух стран в области создания вакцин против коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
«С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса. Подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, российский лидер поздравил Сугу с недавним назначением на пост главы правительства. Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях по мере нормализации эпидемической ситуации.
16 сентября японское агентство Kyodo сообщило, что парламент Японии проголосовал за назначение Есихидэ Суги на пост премьер-министра страны. Ранее Суга был избран руководителем правящей в Японии либерально-демократической партии. Ожидается, что Суга продолжит политику прошлого премьера Синдзо Абэ, в которую входят цели по смягчению денежно-кредитной политики, бюджетному стимулированию и структурным реформам, отмечало агентство.
Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2012 г. и покинул его 28 августа в связи с ухудшением состояния здоровья.