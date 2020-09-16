МИД Японии заявил о планах развивать отношения с Россией
Правительство Японии планирует развивать отношения с Россией, в частности, в вопросе заключения мирного договора. Такое заявление МИДа страны последовало сразу после утверждения Есихидэ Суги на пост японского премьер-министра.
«Мы воздерживаемся от прогнозов, но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики, в том числе в вопросе заключения мирного договора, а также экономики и культуры», – цитирует «РИА Новости» японский МИД.
Ранее пост премьер-министра Японии с 2012 г. занимал Синдзо Абэ, который покинул его 28 августа в связи с ухудшением состояния здоровья. Кремль выразил сожаление в связи с ухом Абэ, подчеркнув, что ожидает дальнейшего развития российско-японских отношений, когда место Абэ займет его преемник. Позднее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому премьер-министру Есихидэ Суге.
Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.