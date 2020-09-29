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Депутат Левченко не признал вину в мошенничестве

Ведомости

Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, которому ранее предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, не признал вину и попросил о подписке о невыезде в качестве меры пресечения, передает «РИА Новости» из зала Басманного суда Москвы.

«Нет никакого состава преступления в тех действиях, которые совершала подрядная организация и я. Прошу мне избрать подписку о невыезде», — сказал Левченко в суде. Следствие попросило суд заключить Левченко под стражу до 20 ноября.

Позже суд арестовал Левченко до 20 ноября 2020 г. «Ходатайство органа предварительного расследования удовлетворено. В отношении Левченко избрана стража до 20 ноября 2020 года», — сообщили журналистам в пресс-службе Басманного суда.

В феврале 2019 г. следователи возбудили уголовное дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках дела также предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следствие считает, что фигуранты дела необоснованно увеличили сумму контракта на поставку оборудования и ремонтные работы со 167 млн руб. до 319,6 млн руб. Ущерб бюджету области от действий Хамуляка и Левченко оценивается в 185 млн руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных