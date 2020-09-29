Депутат Левченко не признал вину в мошенничестве

В феврале 2019 г. следователи возбудили уголовное дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках дела также предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следствие считает, что фигуранты дела необоснованно увеличили сумму контракта на поставку оборудования и ремонтные работы со 167 млн руб. до 319,6 млн руб. Ущерб бюджету области от действий Хамуляка и Левченко оценивается в 185 млн руб.