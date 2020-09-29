Депутат Левченко не признал вину в мошенничестве
Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, которому ранее предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, не признал вину и попросил о подписке о невыезде в качестве меры пресечения, передает «РИА Новости» из зала Басманного суда Москвы.
«Нет никакого состава преступления в тех действиях, которые совершала подрядная организация и я. Прошу мне избрать подписку о невыезде», — сказал Левченко в суде. Следствие попросило суд заключить Левченко под стражу до 20 ноября.
Позже суд арестовал Левченко до 20 ноября 2020 г. «Ходатайство органа предварительного расследования удовлетворено. В отношении Левченко избрана стража до 20 ноября 2020 года», — сообщили журналистам в пресс-службе Басманного суда.
В феврале 2019 г. следователи возбудили уголовное дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках дела также предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. Следствие считает, что фигуранты дела необоснованно увеличили сумму контракта на поставку оборудования и ремонтные работы со 167 млн руб. до 319,6 млн руб. Ущерб бюджету области от действий Хамуляка и Левченко оценивается в 185 млн руб.