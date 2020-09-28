СК предъявил Андрею Левченко обвинение в крупном мошенничестве
Задержанному депутату заксобрания Иркутской области Андрею Левченко предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Предъявлено обвинение депутату Законодательного Собрания Иркутской области Андрею Левченко. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении. Следствие намерено ходатайствовать в суде об аресте Левченко, расследование уголовного дела продолжается.
Уголовное дело о хищении денег в ходе ремонта лифтов и лифтовых шахт многоквартирных домов Иркутской области было возбуждено в феврале 2019 г. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также была установлена причастность к совершению преступления Андрея Левченко. Следствие считает, что фигуранты дела, создав подставную компанию, необоснованно увеличили сумму контракта на поставку оборудования и ремонтные работы со 167 млн руб. до 319,6 млн руб. Ущерб бюджету области от действий Хамуляка и Левченко оценивается в 185 млн руб.
Левченко задержали утром 28 сентября. В рамках уголовного дела у него и у его отца, бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, проведены обыски.