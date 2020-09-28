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Сын экс-главы Иркутской области Левченко задержан по делу о мошенничестве

Ведомости

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. В рамках уголовного дела обыск проведен также у отца депутата, бывшего губернатора Сергея Левченко.

В феврале 2019 г. следователи возбудили уголовное дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. «В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко», — говорится в сообщении СК. Ущерб бюджету области от действий Хамуляка и Левченко оценивается в 185 млн руб. 

Отец задержанного Андрея Левченко Сергей Левченко ушел с поста губернатора в декабре 2019 г. Он руководил регионом с сентября 2015 г. Отставке Левченко предшествовали две волны наводнения в Приангарье летом 2019 г. Он привел к гибели 25 человек и подтопил порядка 10 800 жилых домов, где проживали 38 000 человек. Президент России Владимир Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время одного из своих визитов он раскритиковал работу по ликвидации последствий.

Ранее по теме: Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных