Сын экс-главы Иркутской области Левченко задержан по делу о мошенничестве
Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. В рамках уголовного дела обыск проведен также у отца депутата, бывшего губернатора Сергея Левченко.
В феврале 2019 г. следователи возбудили уголовное дело о хищении денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. «В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению указанного преступления Андрея Левченко», — говорится в сообщении СК. Ущерб бюджету области от действий Хамуляка и Левченко оценивается в 185 млн руб.
Отец задержанного Андрея Левченко Сергей Левченко ушел с поста губернатора в декабре 2019 г. Он руководил регионом с сентября 2015 г. Отставке Левченко предшествовали две волны наводнения в Приангарье летом 2019 г. Он привел к гибели 25 человек и подтопил порядка 10 800 жилых домов, где проживали 38 000 человек. Президент России Владимир Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время одного из своих визитов он раскритиковал работу по ликвидации последствий.