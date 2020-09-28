Сын экс-главы Иркутской области Левченко задержан по делу о мошенничестве

Отец задержанного Андрея Левченко Сергей Левченко ушел с поста губернатора в декабре 2019 г. Он руководил регионом с сентября 2015 г. Отставке Левченко предшествовали две волны наводнения в Приангарье летом 2019 г. Он привел к гибели 25 человек и подтопил порядка 10 800 жилых домов, где проживали 38 000 человек. Президент России Владимир Путин несколько раз посещал Иркутскую область в связи с паводком. Во время одного из своих визитов он раскритиковал работу по ликвидации последствий.