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Меркель анонсировала встречу с Тихановской

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встретится с экс-кандидатом в президенты Белорусии от оппозиции Светланой Тихановской. Об этом она заявила в ходе выступления в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 г.

«В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской», — цитирует Меркель ТАСС. Политик также выразила свое восхищение мужеством женщин, которые протестуют на улицах Белоруссии.

29 сентября Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Они обсудили возможность организации переговоров по проведению в Белорусии новых выборов. Макрон, со своей стороны, пообещал оказать республике помощь в разрешении кризиса. При этом в МИДе Белоруссии встречу французского лидера с оппозиционеркой назвали бессмысленной.

Ранее Тихановская выступала перед членами Евросоюза и заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа. Так, согласно официальным данным, победу в выборах, набрав 80,08% голосов, одержал действующий президент Александр Лукашенко, тогда как поддержка Тихановской составила 10,09%. Европарламент подписал резолюцию, где признал итоги голосования в республике сфальсифицированными. Также в ЕС заявили о непризнании Лукашенко легитимным лидером.  

Ранее по теме: МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных