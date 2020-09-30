Меркель анонсировала встречу с Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встретится с экс-кандидатом в президенты Белорусии от оппозиции Светланой Тихановской. Об этом она заявила в ходе выступления в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 г.