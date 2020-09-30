Меркель анонсировала встречу с Тихановской
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что встретится с экс-кандидатом в президенты Белорусии от оппозиции Светланой Тихановской. Об этом она заявила в ходе выступления в Бундестаге во время дебатов по федеральному бюджету на 2021 г.
«В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской», — цитирует Меркель ТАСС. Политик также выразила свое восхищение мужеством женщин, которые протестуют на улицах Белоруссии.
29 сентября Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Они обсудили возможность организации переговоров по проведению в Белорусии новых выборов. Макрон, со своей стороны, пообещал оказать республике помощь в разрешении кризиса. При этом в МИДе Белоруссии встречу французского лидера с оппозиционеркой назвали бессмысленной.
Ранее Тихановская выступала перед членами Евросоюза и заявила о фальсификации результатов выборов в Белоруссии, прошедших 9 августа. Так, согласно официальным данным, победу в выборах, набрав 80,08% голосов, одержал действующий президент Александр Лукашенко, тогда как поддержка Тихановской составила 10,09%. Европарламент подписал резолюцию, где признал итоги голосования в республике сфальсифицированными. Также в ЕС заявили о непризнании Лукашенко легитимным лидером.