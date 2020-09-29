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МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

Ведомости

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства. 

«Не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — сказал Глаз. Он добавил, что в дипломатии существуют «цивилизованные инструменты, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы» и которые более эффективны, чем «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».

Комментируя тот факт, что Макрон и Тихановская встретились на территории Литвы, где сейчас находится последняя, Глаз заявил, что его это не особо удивляет. Пресс-секретарь отметил, что Тихановская будто стала «новой достопримечательностью Литвы», «которую всем обязательно навязывают для посещения».

Ранее встречу Макрона с Тихановской прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это может свидетельствовать о поддержке Парижем главы белорусской оппозиции.

Макрон и Тихановская встретились ранее сегодня в Вильнюсе. Главной темой переговоров стала организация диалога по проведению новых выборов в Белоруссии. Накануне этого Макрон заявил, что Франция не признает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером государства. Ранее законность президентства Лукашенко не признали также Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина.

Ранее по теме: Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных