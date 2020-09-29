МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции Светланой Тихановской не имеет никакого практического смысла, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — сказал Глаз. Он добавил, что в дипломатии существуют «цивилизованные инструменты, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы» и которые более эффективны, чем «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».
Комментируя тот факт, что Макрон и Тихановская встретились на территории Литвы, где сейчас находится последняя, Глаз заявил, что его это не особо удивляет. Пресс-секретарь отметил, что Тихановская будто стала «новой достопримечательностью Литвы», «которую всем обязательно навязывают для посещения».
Ранее встречу Макрона с Тихановской прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что это может свидетельствовать о поддержке Парижем главы белорусской оппозиции.
Макрон и Тихановская встретились ранее сегодня в Вильнюсе. Главной темой переговоров стала организация диалога по проведению новых выборов в Белоруссии. Накануне этого Макрон заявил, что Франция не признает действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным лидером государства. Ранее законность президентства Лукашенко не признали также Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина.