МИД Белоруссии назвал бессмысленной встречу Макрона с Тихановской

«Не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла», — сказал Глаз. Он добавил, что в дипломатии существуют «цивилизованные инструменты, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы» и которые более эффективны, чем «попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу».