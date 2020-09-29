Песков прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской может свидетельствовать о поддержке Парижа оппозиционного лидера республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии. Мы это так воспринимаем», — сказал Песков. Он добавил, что данная встреча является правом французского лидера и «гражданки Белоруссии», которое Кремль уважает.
Макрон и Тихановская встретились в Вильнюсе ранее сегодня. Основной темой переговоров стала организация диалога по проведению новых выборов в Белоруссии. Вчера, 28 сентября, Макрон заявил, что Франция не признает действующего главу республики Александра Лукашенко законным президентом. До этого Макрон выразил мнение, что Лукашенко стоит оставить свой пост ввиду произошедшего в стране кризиса власти. Президент Белоруссии в ответ на это заявил, что французскому коллеге, руководствуясь его же логикой, тоже следовало сложить полномочия, когда на улицы Парижа вышли протестовать «желтые жилеты».
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в закрытом формате. Легитимность власти Лукашенко не признали Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина. До этого Европарламент подписал резолюцию, где признал результаты прошедших в Белоруссии 9 августа выборов «сфальсифицированными» и назвал Координационный совет оппозиции, созданный Тихановской, «временным представителем народа Белоруссии».