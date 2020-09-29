Песков прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Макрон и Тихановская встретились в Вильнюсе ранее сегодня. Основной темой переговоров стала организация диалога по проведению новых выборов в Белоруссии. Вчера, 28 сентября, Макрон заявил, что Франция не признает действующего главу республики Александра Лукашенко законным президентом. До этого Макрон выразил мнение, что Лукашенко стоит оставить свой пост ввиду произошедшего в стране кризиса власти. Президент Белоруссии в ответ на это заявил, что французскому коллеге, руководствуясь его же логикой, тоже следовало сложить полномочия, когда на улицы Парижа вышли протестовать «желтые жилеты».