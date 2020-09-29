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Песков прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

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Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской может свидетельствовать о поддержке Парижа оппозиционного лидера республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Белоруссии. Мы это так воспринимаем», — сказал Песков. Он добавил, что данная встреча является правом французского лидера и «гражданки Белоруссии», которое Кремль уважает.

Макрон и Тихановская встретились в Вильнюсе ранее сегодня. Основной темой переговоров стала организация диалога по проведению новых выборов в Белоруссии. Вчера, 28 сентября, Макрон заявил, что Франция не признает действующего главу республики Александра Лукашенко законным президентом. До этого Макрон выразил мнение, что Лукашенко стоит оставить свой пост ввиду произошедшего в стране кризиса власти. Президент Белоруссии в ответ на это заявил, что французскому коллеге, руководствуясь его же логикой, тоже следовало сложить полномочия, когда на улицы Парижа вышли протестовать «желтые жилеты».

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября. Церемония инаугурации прошла в закрытом формате. Легитимность власти Лукашенко не признали Германия, Латвия, Литва, Словакия, Эстония, США и Украина. До этого Европарламент подписал резолюцию, где признал результаты прошедших в Белоруссии 9 августа выборов «сфальсифицированными» и назвал Координационный совет оппозиции, созданный Тихановской, «временным представителем народа Белоруссии».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных