Макрон призвал к диалогу с Россией по ситуации в Белоруссии
Белоруссию необходимо подтолкнуть к посредничеству с ОБСЕ, для этого необходимо вовлечь в диалог президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.
«Наша цель – достичь этого посредничества (Белоруссии с ОБСЕ). И для этого мы будем, с одной стороны, вести санкционную политику, и с другой стороны – диалог с Россией. Потому что этот результат мы не можем получить без вовлечения президента ( Владимира) Путина на данном этапе», — сказал Макрон. По его словам, санкции в отношении Минска будут приняты в ближайшее время.
«Европа приняла позицию — реагировать и оказывать давление посредством санкций, которые будут приняты в ближайшие дни и ближайшие недели. Наши министры подготовили (санкционные – ред.) списки», — добавил французский президент.
29 сентября экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская провела в Вильнюсе встречу с Макроном. По итогам встречи Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса в Белоруссии.
Ранее президент Франции заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, Макрону также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты». Лукашенко также посоветовал президенту Франции уделять меньше внимания Тихановской.