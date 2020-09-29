Макрон призвал к диалогу с Россией по ситуации в Белоруссии

«Наша цель – достичь этого посредничества (Белоруссии с ОБСЕ). И для этого мы будем, с одной стороны, вести санкционную политику, и с другой стороны – диалог с Россией. Потому что этот результат мы не можем получить без вовлечения президента ( Владимира) Путина на данном этапе», — сказал Макрон. По его словам, санкции в отношении Минска будут приняты в ближайшее время.