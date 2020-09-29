Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Макрон призвал к диалогу с Россией по ситуации в Белоруссии

Ведомости

Белоруссию необходимо подтолкнуть к посредничеству с ОБСЕ, для этого необходимо вовлечь в диалог президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона.

«Наша цель – достичь этого посредничества (Белоруссии с ОБСЕ). И для этого мы будем, с одной стороны, вести санкционную политику, и с другой стороны – диалог с Россией. Потому что этот результат мы не можем получить без вовлечения президента ( Владимира) Путина на данном этапе», — сказал Макрон. По его словам, санкции в отношении Минска будут приняты в ближайшее время.

«Европа приняла позицию — реагировать и оказывать давление посредством санкций, которые будут приняты в ближайшие дни и ближайшие недели. Наши министры подготовили (санкционные – ред.) списки», — добавил французский президент.

29 сентября экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская провела в Вильнюсе встречу с Макроном. По итогам встречи Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса в Белоруссии.

Ранее президент Франции заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, Макрону также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты». Лукашенко также посоветовал президенту Франции уделять меньше внимания Тихановской.

Ранее по теме: Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных