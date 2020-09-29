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Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране», — сказала Тихановская. По ее словам, Макрон пообещал также «сделать все», чтобы освободить политзаключенных. «Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах», — добавила Тихановская.

29 сентября экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская провела в Вильнюсе встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой встречи стала организация переговоров по проведению новых выборов в Белоруссии. Ранее Макрон заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, Макрону также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты». Лукашенко также посоветовал президенту Франции уделять меньше внимания Тихановской.

Ранее по теме: Тихановская: новые выборы в Белоруссии должны состояться в 2020 году

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных