Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса

«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране», — сказала Тихановская. По ее словам, Макрон пообещал также «сделать все», чтобы освободить политзаключенных. «Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах», — добавила Тихановская.