Макрон пообещал Тихановской помощь в переговорах по разрешению кризиса
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской помощь в переговорах по разрешению политического кризиса в республике, сообщает Delfi.
«Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране», — сказала Тихановская. По ее словам, Макрон пообещал также «сделать все», чтобы освободить политзаключенных. «Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах», — добавила Тихановская.
29 сентября экс-кандидат в президенты Белоруссии Тихановская провела в Вильнюсе встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой встречи стала организация переговоров по проведению новых выборов в Белоруссии. Ранее Макрон заявил, что Лукашенко следует покинуть пост президента. Тот в ответ отметил, что, следуя подобной логике, Макрону также нужно было сложить полномочия, когда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты». Лукашенко также посоветовал президенту Франции уделять меньше внимания Тихановской.