В ЦИК сменился руководитель Федерального центра информатизации

Руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Михаил Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию, говорится в сообщении комиссии. На эту должность назначен Александр Сокольчук, который ранее был заместителем руководителя ФЦИ.