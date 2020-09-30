В ЦИК сменился руководитель Федерального центра информатизации
Руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Михаил Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию, говорится в сообщении комиссии. На эту должность назначен Александр Сокольчук, который ранее был заместителем руководителя ФЦИ.
«Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению и выражаем благодарность за многолетний труд», — прокомментировала отставку Попова председатель ЦИК Элла Памфилова. Попов руководил центром 12 лет.
Основными задачами центра является развитие информатизации в ЦИК и обеспечение работы государственной автоматизированной системы «Выборы», которая собирает и суммирует данные об итогах голосования. С помощью системы производится представление общественности через полной информации об избирательном процессе.
Памфилова признала неудачным использование технологии защиты от ботов Captcha в системе «Выборы» в ходе Единого дня голосования. Попов объяснял использование технологии необходимостью защиты сайта во время пиковой нагрузки в день голосования.