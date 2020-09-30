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В ЦИК сменился руководитель Федерального центра информатизации

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Руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Михаил Попов написал заявление об увольнении по собственному желанию, говорится в сообщении комиссии. На эту должность назначен Александр Сокольчук, который ранее был заместителем руководителя ФЦИ.

«Михаил Анатольевич – высококлассный специалист, который достойно обеспечивал функционирование ГАС Выборы. Мы с уважением относимся к его решению и выражаем благодарность за многолетний труд», — прокомментировала отставку Попова председатель ЦИК Элла Памфилова. Попов руководил центром 12 лет.

Основными задачами центра является развитие информатизации в ЦИК и обеспечение работы государственной автоматизированной системы «Выборы», которая собирает и суммирует данные об итогах голосования. С помощью системы производится представление общественности через полной информации об избирательном процессе.

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Памфилова признала неудачным использование технологии защиты от ботов Captcha в системе «Выборы» в ходе Единого дня голосования. Попов объяснял использование технологии необходимостью защиты сайта во время пиковой нагрузки в день голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных