Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин 30 сентября обсудили по телефону ситуации в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин и Макрон призвали стороны конфликта в Карабахе к «скорейшему и полному прекращению огня» и деэскалации конфликта. Президенты обсудили конкретные действия в формате Минской группы ОБСЕ.
30 сентября Совет Безопасности ООН призвал Ереван и Баку незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Участники закрытых консультаций в рамках организации осудили применение силы в регионе, писал Reuters.
Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.