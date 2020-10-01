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Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин 30 сентября обсудили по телефону ситуации в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября возобновились боевые столкновения между Азербайджаном и Арменией, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Макрон призвали стороны конфликта в Карабахе к «скорейшему и полному прекращению огня» и деэскалации конфликта. Президенты обсудили конкретные действия в формате Минской группы ОБСЕ.

30 сентября Совет Безопасности ООН призвал Ереван и Баку незамедлительно прекратить боевые действия и вернуться к диалогу. Участники закрытых консультаций в рамках организации осудили применение силы в регионе, писал Reuters.

Азербайджанская армия 27 сентября впервые за 26 лет с момента подписания соглашения о прекращении огня начала крупномасштабное наступление по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Поводом для этого в Баку назвали обстрелы с армянской стороны. В боях применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, авиация и тяжелая бронетехника. Стороны уже сообщали о погибших солдатах и уничтоженной бронетехнике друг у друга, также имеются жертвы среди мирных жителей. В Армении объявлена всеобщая мобилизация и военное положение, в Азербайджане военное положение введено частично.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных